Події

11:19 28.12.2016

Сила поштовхів на території України від землетрусу в Румунії не перевищувала 3 балів

Підземні поштовхи магнітудою 5,5 зафіксовано минулої ночі в Румунії в районі гір Вранча, поштовхи відчувалися і на території України в діапазоні магнітуд від 2 до 3, повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"О 1:20 в Румунії в районі гір Вранча зареєстровано підземні поштовхи магнітудою 5,5 на глибині 95 км. Повторних поштовхів не зафіксовано. Поштовхи відчувалися на території України (південні райони Одеської області - міста Ізмаїл, Рені, Болград, а також в Одесі та Чернівцях), за попередньою інформацією, магнітудою від 2 до 3, без негативних наслідків", - йдеться в повідомленні.

За інформацією чергового Державного космічного агентства України, для місцевості гір Вранча характерні такі явища.

ВАЖЛИВЕ

Земельну реформу має бути проведено до 2020 року

Держбюджет України в листопаді зведено з профіцитом 14,8 млрд грн

Імпорт добрив із РФ буде обмежено після ухвалення спецзакону у ВР

Мінторг США додав до санкційного списку 23 компанії з Росії та Криму

Доходи в держбюджеті-2017 на 20,3% вищі за доходи в держбюджеті-2016

ОСТАННЄ

Кабмін затвердив порядок визначення граничного розміру субсидії на послуги з управління багатоквартирним будинком

Київ запропонує ОБСЄ встановити додаткове спостережне обладнання в зоні АТО

Пенсійний фонд має стати бездотаційним у середньостроковій перспективі

Кабмін представив середньостроковий план дій до 2020 року

Підрозділи ДСНС за 2,5 року знищили на Донбасі понад 100 тис. боєприпасів і розмінували 765 мінних пасток

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Твой Мир
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Недвижимость
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА