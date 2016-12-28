Сила поштовхів на території України від землетрусу в Румунії не перевищувала 3 балів

Підземні поштовхи магнітудою 5,5 зафіксовано минулої ночі в Румунії в районі гір Вранча, поштовхи відчувалися і на території України в діапазоні магнітуд від 2 до 3, повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"О 1:20 в Румунії в районі гір Вранча зареєстровано підземні поштовхи магнітудою 5,5 на глибині 95 км. Повторних поштовхів не зафіксовано. Поштовхи відчувалися на території України (південні райони Одеської області - міста Ізмаїл, Рені, Болград, а також в Одесі та Чернівцях), за попередньою інформацією, магнітудою від 2 до 3, без негативних наслідків", - йдеться в повідомленні.

За інформацією чергового Державного космічного агентства України, для місцевості гір Вранча характерні такі явища.