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11:37 28.12.2016

МОЗ України оприлюднило проект постанови про затвердження нового Національного переліку основних лікарських засобів

Міністерство охорони здоров'я України оприлюднило проект постанови "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2009 року №333", якими пропонує затвердити новий Національний перелік основних лікарських засобів.

Документ оприлюднено на сайті відомства 27 грудня.

Згідно з проектом, до переліку внесено якісні, ефективні, безпечні лікарські засоби з урахуванням рівня захворюваності населення, поширеності захворювань та смертності, доказів порівняльної ефективності, а також рівня фінансування системи охорони здоров'я.

Нацперелік базується на 19-му виданні Базового переліку основних лікарських засобів, рекомендованих Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ).

У документі зазначено, що всі лікарські засоби та вироби медичного призначення, які закуповуються за кошти державного бюджету, мають входити до нацпереліку. При цьому ця вимога не поширюватиметься на ліки та вироби медичного призначення, які закуповуватимуть міжнародні організації.

Документ передбачає перехідний період, під час якого за умови закупівлі 100% обсягу необхідних лікзасобів і виробів медпризначення, включених до нацпереліку, замовники до 1 січня 2019 року зможуть закуповувати також препарати, які не входять до переліку.

Як повідомлялося, наприкінці листопада 2016 року МОЗ оприлюднило нову редакцію Національного переліку основних лікарських засобів.

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