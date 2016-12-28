Україна має перейти на максимально власний видобуток газу до 2020 року

Україна до 2020 року має перейти на максимально власний видобуток газу, заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

"Ми ставимо завдання до 2020 року перейти на максимально власний видобуток газу і на свій газ, і це позитивно впливатиме на розвиток національної економіки, на курс національної валюти", - сказав він на засіданні уряду в середу.

За його словами, необхідно менше споживати енергоресурсів, при цьому якість послуг має бути поліпшено, а інвестиції в енергосектор мають зрости.