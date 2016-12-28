Підрозділи ДСНС за 2,5 року знищили на Донбасі понад 100 тис. боєприпасів і розмінували 765 мінних пасток

Підрозділи Держслужби України з надзвичайних ситуацій за період із липня 2014 року і дотепер виявили та знищили понад 100 тис. боєприпасів на Донбасі і розмінували 765 спеціально встановлених мінних пасток, повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Від початку проведення робіт (липень 2014 року) підрозділи ДСНС України здійснили близько 10 тис. виїздів за заявками від населення й обстежили понад 16 тис. га території. Вони обстежили близько 50 га площі водойм, майже 1000 будинків. Піротехніки виявили, вилучили та знищили більше ніж 100 тис. боєприпасів. Окремо рятувальники розмінували 765 спеціально встановлених мінних пасток", - йдеться в повідомленні на сторінці прес-центру у Facebook у середу.

Крім того, піротехнічні підрозділи ДСНС щодня здійснюють роботи з обстеження на всій території країни, виявлення, вилучення та знешкодження вибухонебезпечних предметів часів попередніх воєн. Загалом від початку року піротехнічні підрозділи ДСНС здійснили 9791 виїзд, під час яких вилучили та знешкодили 76 тис. 173 боєприпаси, зокрема 528 авіаційних бомб.

Прес-центр АТО також поінформував, що за зверненням підрозділів Національної поліції фахівці ДСНС вилучили вибухонебезпечні предмети, що проходили як речові докази у рамках кримінальних проваджень. Схрон боєприпасів залишили після себе терористи. "Усі ці небезпечні знахідки могли бути використані проти мирного населення та наших захисників. Але спільними зусиллями силовиків вдалося цю загрозу анулювати", - наголосили в прес-центрі.