Кабмін представив середньостроковий план дій до 2020 року

Кабінет Міністрів України представив середньостроковий план дій на 2017-2020 роки.

"Ми обіцяли, що наприкінці 2016 року запропонуємо середньостроковий план дій, який дасть можливість дуже чітко визначити завдання, пріоритети і цілі, яких ми хочемо досягти. Сьогодні, виконуючи обіцянку, хочу презентувати наш колективний план, план дій", - сказав прем'єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні уряду в середу.

За його словами, план дій розрахований на 2017-2020 рр.

Прем'єр зазначив, що план базується на певних пріоритетах: економічне зростання і його стимулювання як основа; ефективне управління та розвиток людських ресурсів; безпека і оборона.