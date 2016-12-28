Події

12:12 28.12.2016

Кабмін представив середньостроковий план дій до 2020 року

Кабінет Міністрів України представив середньостроковий план дій на 2017-2020 роки.

"Ми обіцяли, що наприкінці 2016 року запропонуємо середньостроковий план дій, який дасть можливість дуже чітко визначити завдання, пріоритети і цілі, яких ми хочемо досягти. Сьогодні, виконуючи обіцянку, хочу презентувати наш колективний план, план дій", - сказав прем'єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні уряду в середу.

За його словами, план дій розрахований на 2017-2020 рр.

Прем'єр зазначив, що план базується на певних пріоритетах: економічне зростання і його стимулювання як основа; ефективне управління та розвиток людських ресурсів; безпека і оборона.

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