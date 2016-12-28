Кабмін затвердив порядок визначення граничного розміру субсидії на послуги з управління багатоквартирним будинком

Кабінет Міністрів України затвердив порядок визначення граничного розміру субсидії на послуги з управління багатоквартирним будинком, витрати на управління таким будинком.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду в середу.

"Пропонується тим, хто потребує допомоги держави, встановити граничний розмір субсидії, яка дається на послуги з управління будинком", - сказав віце-прем'єр - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко на засіданні.

За його словами, Кабмін затвердив порядок визначення граничного розміру витрат на оплату послуги з управління багатоквартирним будинком, витрат на управління таким будинком, на підставі якого надаються субсидії населенню.