Кабмін вирішив реструктуризувати борг ОПЗ перед "Нафтогазом"

Кабінет Міністрів України вирішив реструктуризувати борг ПАТ "Одеський припортовий завод" перед НАК "Нафтогаз України" за спожитий газ на два роки.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні в Києві в середу.

"Прийняття проекту розпорядження забезпечить реструктуризацію боргу перед НАК: починаючи з 1 квітня 2017 року розпочнеться виплата рівними частками терміном на два роки без нарахування відсотків", - сказав голова Фонду держмайна Ігор Білоус, представляючи відповідний проект рішення.

Як повідомлялося, Одеський припортовий завод за минулий тиждень наростив борг перед "Нафтогазом України" за спожитий газ на 91% (на 479,357 млн грн) - до 1,004 млрд грн.

За прогнозом "Нафтогазу", за нинішньої динаміки борг ОПЗ до кінця поточного року може сягнути 1,5 млрд грн.

З моменту ухвалення Кабміном рішення про покладання на НАК спеціальних зобов'язань щодо постачання ОПЗ газу завод перерахував держхолдингу лише 5 млн грн.