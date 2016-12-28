Події

12:55 28.12.2016

Кабмін затвердив підвищення першого тарифного розряду до 1,6 тис. грн із 2017 року

Кабінет Міністрів України затвердив підвищення першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки до 1,6 тис. грн із 1 січня 2017 року.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду в середу.

"На ваш розгляд виноситься проект постанови Кабінету Міністрів України про оплату праці працівників установ та організацій окремих сфер бюджетної сфери. Йдеться про Єдину тарифну сітку в Україні з 1 січня", - сказав міністр соціальної політики Андрій Рева під час засідання.

Він уточнив, що перший тарифний розряд зросте на 265 грн – до 1,6 тис. грн.

За словами прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, нині основним завданням уряду і профспілок є спільний контроль за виконанням рішення про підвищення мінімальної зарплати і тарифного розряду.

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