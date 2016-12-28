Доба для українських військових у зоні АТО минула без втрат

За минулу добу в зоні проведення АТО на Донбасі ніхто з військовослужбовців Збройних сил України не загинув і ніхто не був поранений, повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.

"Розпочнемо з хороших новин. За минулу добу ніхто з українських військових не загинув і не був поранений ", - сказав він на брифінгу в середу в Києві.

А.Лисенко розповів, що на луганському напрямку бойові дії вчора велися лише в Попаснянському районі, де противник чотири рази обстріляв позиції українських військових, застосувавши легке озброєння та бронетехніку.

На донецькому напрямку обстріли відбулися по всьому фронту. Противник надалі систематично порушує режим тиші на Світлодарській дузі, поблизу Горлівки, в авдіївській промзоні та біля донецького аеропорту. Загалом за минулу добу на цьому напрямку відбулося 15 ворожих обстрілів, зокрема п’ять - із важкого озброєння.

Спікер Міноборони поінформував, що майже всі ворожі обстріли на маріупольському напрямку вчора відбулися на ділянці фронту Павлопіль-Широкине, де противник застосовував важке озброєння - міномети та гармати. Загалом за минулу добу на маріупольському напрямку зафіксовано 25 ворожих обстрілів, зокрема вісім - із важкого озброєння.