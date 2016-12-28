НБУ виставив на аукціон до $100 млн для задоволення надлишкового тимчасового попиту

Національний банк України (НБУ) з метою згладжування надмірного зниження курсу гривні на міжбанківському валютному ринку, зумовленого отриманням компаніями-ескпортерами відшкодування ПДВ, у середу оголосив аукціон із продажу до $100 млн, повідомила прес-служба регулятора.

"На міжбанківському валютному ринку продовжує спостерігатися тимчасовий надлишковий попит на іноземну валюту. Пропозиція валюти, яка вчора була обмежена у зв'язку з Різдвяними вихідними у США та Європі, сьогодні частково відновилася. Але її недостатньо, оскільки бюджетне відшкодування ПДВ, яке компанії-експортерів отримали минулого та поточного тижня, стримує їх потреби в гривневій ліквідності, а, отже, продаж їх валютної виручки", - прокоментував ситуацію директор департаменту відкритих ринків НБУ Сергій Пономаренко, слова якого наводить прес-служба.

Крім того, за його словами, останніми днями значно посилився попит на інвалюту з боку учасників ринку у зв'язку з необхідністю здійснювати платежі за кредитами в іноземній валюті наприкінці року.

НБУ знову наголосив на готовності виходити на ринок із валютними інтервенціями для згладжування надмірних коливань.

За даними центробанку, обсяг міжнародних резервів на сьогодні становить близько $15,7 млрд.

Як повідомлялося, 27 грудня Нацбанк на аукціоні із заявленим обсягом $80 млн продав $46,8 млн за курсом до 26,68 грн/$1. На аукціон були подані заявки на $68,1 млн за курсом від 26,4 грн/$1 до 26,68 грн/$1. Ціну відсікання було встановлено на рівні 26,6 грн/$1, середньозважений курс аукціону становив 26,6371 грн/$1. За мінімальним курсом аукціону було задоволено 22,4% заявок у загальному обсязі задоволених заявок.

Згідно з інформацією НБУ, середньозважений курс гривні на міжбанківському валютному ринку в середу, 28 грудня, станом на 12:00 знизився до 26,8467 грн/$1 із 26,6507 грн/$1 на закінчення торгів попереднього робочого дня.

Київ. 28 грудня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА - Національний банк України (НБУ) з метою згладжування надмірного зниження курсу гривні на міжбанківському валютному ринку, зумовленого отриманням компаніями-ескпортерами відшкодування ПДВ, у середу оголосив аукціон із продажу до $100 млн, повідомила прес-служба регулятора.

"На міжбанківському валютному ринку продовжує спостерігатися тимчасовий надлишковий попит на іноземну валюту. Пропозиція валюти, яка вчора була обмежена у зв'язку з Різдвяними вихідними у США та Європі, сьогодні частково відновилася. Але її недостатньо, оскільки бюджетне відшкодування ПДВ, яке компанії-експортерів отримали минулого та поточного тижня, стримує їх потреби в гривневій ліквідності, а, отже, продаж їх валютної виручки", - прокоментував ситуацію директор департаменту відкритих ринків НБУ Сергій Пономаренко, слова якого наводить прес-служба.

Крім того, за його словами, останніми днями значно посилився попит на інвалюту з боку учасників ринку у зв'язку з необхідністю здійснювати платежі за кредитами в іноземній валюті наприкінці року.

НБУ знову наголосив на готовності виходити на ринок із валютними інтервенціями для згладжування надмірних коливань.

За даними центробанку, обсяг міжнародних резервів на сьогодні становить близько $15,7 млрд.

Як повідомлялося, 27 грудня Нацбанк на аукціоні із заявленим обсягом $80 млн продав $46,8 млн за курсом до 26,68 грн/$1. На аукціон були подані заявки на $68,1 млн за курсом від 26,4 грн/$1 до 26,68 грн/$1. Ціну відсікання було встановлено на рівні 26,6 грн/$1, середньозважений курс аукціону становив 26,6371 грн/$1. За мінімальним курсом аукціону було задоволено 22,4% заявок у загальному обсязі задоволених заявок.

Згідно з інформацією НБУ, середньозважений курс гривні на міжбанківському валютному ринку в середу, 28 грудня, станом на 12:00 знизився до 26,8467 грн/$1 із 26,6507 грн/$1 на закінчення торгів попереднього робочого дня.