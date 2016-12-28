Кабмін перепризначив заступника міністра освіти і науки Гребу

Кабінет Міністрів України перепризначив Романа Гребу з посади заступника міністра освіти і науки - керівника апарату на посаду заступника міністра освіти і науки.

Як повідомив сам Р.Греба агентству "Інтерфакс-Україна", відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду в середу і його було призначено на посаду заступника міністра.

Раніше Комісія з питань вищого корпусу державної служби рекомендувала Кабінету Міністрів призначити державним секретарем Міністерства освіти і науки колишнього заступника міністра Павла Полянського. Посада держсекретаря запроваджується в міністерствах замість посади заступника міністра - керівника апарату.