Кабмін призначив держсекретарем Мінсоцполитики діючого заступника міністра Іванкевича

Кабінет Міністрів України призначив державним секретарем Міністерства соціальної політики діючого заступника міністра - керівника апарату Віктора Іванкевича.

Міністр соціальної політики Андрій Рева повідомив журналістам, що відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в середу.

56-річний В.Іванкевич обіймає посаду заступника міністра з березня 2014 року, у 2011-2014 роках був керівником Інституту розвитку суспільства, громадського здоров'я, соціального страхування та кредитування, соціально-економічного департаменту, департаменту з питань соціального діалогу та соціального страхування Федерації профспілок України, а в 2007-2010 рр. також був заступником міністра соціальної політики.