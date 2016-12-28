Події

14:15 28.12.2016

Кабмін призначив держсекретарем Мінсоцполитики діючого заступника міністра Іванкевича

Кабінет Міністрів України призначив державним секретарем Міністерства соціальної політики діючого заступника міністра - керівника апарату Віктора Іванкевича.

Міністр соціальної політики Андрій Рева повідомив журналістам, що відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в середу.

56-річний В.Іванкевич обіймає посаду заступника міністра з березня 2014 року, у 2011-2014 роках був керівником Інституту розвитку суспільства, громадського здоров'я, соціального страхування та кредитування, соціально-економічного департаменту, департаменту з питань соціального діалогу та соціального страхування Федерації профспілок України, а в 2007-2010 рр. також був заступником міністра соціальної політики.

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