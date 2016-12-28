Апеляційний суд Києва відмовив САП у розгляді скарги на запобіжний захід Охендовському

Апеляційний суд Києва відмовив Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП) у розгляді скарги на рішення суду про обрання запобіжного заходу (особисте зобов'язання) голові Центральної виборчої комісії Михайлу Охендовсбкому.

"Учора (27 грудня - ІФ) відмовили в розгляді скарги", - повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в прес-службі суду в середу, аргументувавши це тим, що ухвалене раніше рішення не підлягає оскарженню.

Як повідомлялося, Солом’янський районний суд Києва обрав М.Охендовському запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання до 13 лютого 2017 року: голова ЦВК може покидати територію України лише з дозволу слідчого.

Увечері 13 грудня М.Охендовському в аеропорту "Бориспіль" вручили повідомлення про підозру в кримінальному провадженні про так звану чорну бухгалтерію Партії регіонів. Його підозрюють у скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч. 3 і ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання хабарів у великих і особливо великих розмірах особою, що займає особливо відповідальне становище).

Загальна сума хабарів, інкримінованих детективами підозрюваному, становить близько $161,7 тис., що в еквіваленті за курсом Національного банку України на момент скоєння злочинів становило майже 1,29 млн грн.

САП подала скаргу на рішення суду про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання М.Охендовському.