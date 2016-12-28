Гройсман доручив із 1 січня розпочати суворий моніторинг виконання рішення про референтне ціноутворення на ліки

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман доручив із 1 січня 2017 року розпочати суворий моніторинг виконання рішення про запровадження референтного ціноутворення.

"Із 1 січня ми запроваджуємо референтне ціноутворення. Ціни за трьома нозологіями мають бути знижені. І тут важливо, щоб ми прямо із січня впровадили всі можливості контролю, промоніторили, щоб вийти на реалізацію цього рішення максимально. І ми маємо бути дуже жорсткими", - заявив він на засіданні уряду в середу.

"Там, де мережі й оптовики не виконуватимуть рішення (щодо запровадження референтного ціноутворення - ІФ), там ми маємо дуже жорстко їх карати. Фактично ми маємо відновити справедливість в інтересах громадян. Завищувати ціни на ліки - це означає не поважати українців, а за неповагу до українців усі мають бути покарані", - наголосив В.Гройсман.

Як повідомлялося, уряд схвалив постанову про запровадження з 1 січня 2017 року референтних цін на ліки від серцево-судинних захворювань, діабету II типу та бронхіальної астми, а з 1 квітня - про запуск програми реімбурсації за ними.

Державне регулювання цін стосуватиметься препаратів, які включені до Національного переліку основних лікарських засобів, а також до переліку Міжнародних непатентованих назв (МНН), вартість яких підлягає відшкодуванню. Вартість препаратів відшкодовуватиметься під час амбулаторного лікування осіб, які страждають на ці захворювання.

Для формування референтних цін на МНН було використано дані про їх вартість у таких референтних країнах, як Польща, Латвія, Словаччина, Угорщина, Чехія.

До програми реімбурсації щодо серцево-судинних захворювань включено 16 МНН, бронхіальної астми – три МНН, цукрового діабету – два.

Держбюджет-2017 передбачає 500 млн грн на проект реімбурсації.