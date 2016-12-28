Кабмін дозволив наповнити капітал ПриватБанку індексними ОВДП із метою збалансувати його валютну позицію

Капіталізацію ПриватБанку буде здійснено з використанням і гривневих облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП), і індексних ОВДП, виплати за якими прив'язані до курсу гривні до долара, відповідне рішення ухвалив Кабінет Міністрів України в середу.

"Пропонується надати можливість Мінфіну здійснювати для цілей капіталізації ПриватБанку випуск ОВДП, зокрема ОВДП з індексною вартістю до 64 млрд грн... щоб покрити незбалансовану валютну позицію банку", - прокоментував це рішення міністр фінансів Олександр Данилюк під час засідання уряду.

Він уточнив, що ці облігації випускаються також терміном до 15 років, але ставка за ними не перевищуватиме 6% річних.

Як повідомлялося, Мінфін у рамках націоналізації ПриватБанку викупив його акції в повному обсязі за одну гривню, після чого візьме участь у його додатковій капіталізації шляхом придбання акцій додаткової емісії на суму, що не перевищує розміру мінімальної потреби в капіталі, розрахованої Національним банком. До цієї постанови №961 Кабінету Міністрів від 18 грудня і буде внесено зміни про можливість випуску індексних ОВДП.

"Міністерству фінансів здійснювати... випуск облігацій внутрішньої державної позики у розмірі до 116,8 млрд грн із строком обігу до 15 років та відсотковою ставкою доходу на рівні не вище ніж 10,5% річних із подальшим внесенням їх від імені держави в оплату за акції додаткової емісії ПАТ КБ "ПриватБанк", - йшлося в постанові №961.

Згідно з нею, Мінфіну також доручено в тримісячний термін внести пропозиції щодо необхідності додаткової капіталізації ПриватБанку за результатами оцінки його фінансового стану, проведеної міжнародно визнаною аудиторською компанією.

Раніше О.Данилюк і глава Нацбанку Валерія Гонтарева зазначали як максимальний обсяг емісії ОВДП для націоналізації ПриватБанку 148 млрд грн. Окрім цього, О.Данилюк уточнив, що випуск здійснюватиметься траншами, перший із них становитиме 43 млрд грн.

Згідно з даними ПриватБанку на 1 жовтня 2016 року, його статутний капітал становив 21 млрд 256,469 млн грн, а загалом власний капітал - 30 млрд 292,531 млн грн.