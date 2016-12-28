Кабмін затвердив виплату академічних стипендій студентам

Кабінет Міністрів України затвердив виплату академічних стипендій студентам вищих навчальних закладів на підставі рейтингу та мінімальну стипендію на рівні 1,1 тис. грн із 2017 року.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в середу.

Перший заступник міністра освіти і науки Володимир Ковтунець зазначив, що підставою для формування рейтингу буде успішність студентів, хоча роль відіграватимуть й інші чинники.

За його словами, мінімальний розмір стипендії становитиме 1,1 тис. грн, підвищеної - 1,6 тис. грн. Також для окремих важливих спеціальностей розміри стипендій буде підвищено, зокрема, для вчителів математики, інформатики, природничих наук, деяких інженерних спеціальностей (гірнича та нафтогазова справа) - 1,4 тис. грн, а підвищена - 2,36 тис. грн.

В.Ковтунець також озвучив ідею, що в майбутньому в цій системі можна буде запровадити принцип позитивної дискримінації стосовно студентів з інвалідністю, щоб надавати їм додаткові бали для зайняття більш високих місць у рейтингу та збільшити їхні шанси на одержання академічних стипендій.

Рішення було ухвалено з умовою подальшого доопрацювання із зацікавленими відомствами.