Луценко сподівається, що справа про держзраду Януковича буде в суді не пізніше лютого 2017 р.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко розраховує на те, що Печерський райсуд Києва дасть дозвіл на заочне засудження екс-президента України Віктора Януковича за державну зраду, і на початку лютого 2017 року розпочнеться судовий процес.

"Я не маю права жодним чином впливати на суд. Сподіваюся, що суд прийме єдино можливе законне рішення - відповідно до чинного законодавства дозволить процедуру спеціального, простіше кажучи, заочного засудження", - сказав генпрокурор в середу на брифінгу в Києві.

За його словами, розслідування наближається до завершення. "Щойно ми отримаємо рішення Печерського суду... ми отримаємо можливість закрити слідство, надати стороні захисту матеріали для ознайомлення і не пізніше початку лютого почати судовий процес", - прогнозує генпрокурор.

Раніше Ю. Луценко заявляв, що Генпрокуратура має намір до кінця 2016 року передати справу про державну зраду В. Януковича до суду.

27 грудня генпрокурор заявив, що матеріали досудового розслідування кримінального провадження щодо держзради В. Януковича будуть передані до суду в першому кварталі 2017 року.