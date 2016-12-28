Українці довіряють волонтерам і військовим, але не політикам – опитування

В Україні немає жодного політичного лідера, довіра до якого переважала над недовірою, свідчать результати соціологічного опитування, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова.

Найвищий рівень недовіри українці висловили голові Нацбанку Валерії Гонтаревій (-80%), екс-прем'єру Арсенію Яценюку (-71,6%), главі МВС Арсену Авакову (-71%), керівнику РНБО Олександру Турчинову (-61,3%), а також лідеру "Опозиційного блоку" в Раді Юрію Бойку і позафракційному народному депутату Надії Савченко.

Дещо нижчий рівень недовіри українців до першого віце-прем'єра Ірини Геращенко (-22,2%), омбудсмена Валерії Лутковської (-31,7%), лідера "Громадянської позиції" Анатолія Гриценка (-20,5%), а також віце-спікера Оксани Сироїд і мера Львова Андрія Садового.

Політиком року респонденти назвали президента Петра Порошенка (9,5%), прем'єра Володимира Гройсмана (7,6%), Н.Савченко (6,7%), лідера Радикальної партії Олега Ляшка (5,7%), лідера "Батьківщини" Юлію Тимошенко (5,3%). 20,4% опитаних сказали, що немає такої фігури, яку можна вважати політиком року.

Найвищий рівень недовіри до органів державної влади респонденти висловили на адресу Верховної Ради, державного апарату (чиновників), судів, прокуратури, Національного банку, комерційних банків, російських ЗМІ, а також політичних партій. Водночас українці схильні довіряти волонтерським організаціям (44,4%), Збройним силам України (36,3%), добровольчим батальйонам (33,7%), Національній гвардії (28,2%), Державній прикордонній службі (12,1%), громадським організаціям (8,5%), а також українським ЗМІ (4,7%).

Згідно з результатами опитування, 67,1% українців вважають, що події в Україні розвиваються у неправильному напрямі, правильним напрям розвитку вважають 16,2%. При цьому лише 16,8% опитаних схиляються до думки, що Україна здатна подолати труднощі протягом найближчих кількох років, а на думку майже половини опитаних Україна здатна подолати проблеми в більш віддаленій перспективі.

Подією 2016 року в Україні респонденти назвали антитерористичну операцію (14,4%), а також підвищення комунальних тарифів (8,5%), введення електронних декларацій (8,2%), звільнення Н.Савченко (6,9%). Подією року у світі опитані українці вважають вибори в США (37,4%), військове втручання РФ в Сирії (11,5%), війни в світі (10,8%).

Результати соціологічного дослідження показали, що респонденти вважають, що ситуація в сфері обороноздатності країни змінилася на краще (39,8%).

Водночас більшість опитаних зазначили, що ситуація погіршилася в економічному становищі України (77% респондентів так вважають), рівень добробуту їхніх сімей (73%), в ситуації зі злочинністю (61,7%), а також у сфері охорони здоров'я (53,6%), рівні цін та тарифів (88,5%), впевненість громадян у завтрашньому дні (73,9%) у ставленні влади до громадян (58,9%) і громадян до влади (72,4%), а також у рівні стабільності (75%). 73,4% українців вважають, що ситуація в країні загалом у поточному році змінилася в гірший бік.

Під час опитування, проведеного в усіх регіонах України, крім Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей, було опитано 2018 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.