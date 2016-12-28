Ще одна судово-медична експертиза призначена у справі зі смертельною ДТП біля ст. м "Лівобережна" в Києві – Луценко

У кримінальному провадженні за фактом смертельного ДТП біля станції метро "Лівобережна" в Києві за участю Станіслава Толстошеєва призначена ще одна судово-медична експертиза, повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко.

"Експертиза підтвердила, що Толстошєєв впав у медичний стан, що призвело до неможливості керування автомобілем. Буде проведено ще одну судово-медичну експертиза", - сказав Ю. Луценко в середу на брифінгу в Києві.

Пізніше він пояснив журналістам, що С. Толстошєєв, згідно з висновком експертизи, впав у несвідомий стан, алкоголю і наркотиків у його крові не виявлено.

За словами генпрокурора, ще одна судово-медична експертиза буде проведена не в Києві і допоможе остаточно встановити причину такого стану людини, що спричинило трагічні наслідки.

Як повідомлялося, 9 січня 2016 року біля станції метро "Лівобережна" автомобіль "Мерседес" несподівано виїхав за проїжджу частину, унаслідок зіткнення літня жінка від отриманих травм померла на місці, а 62-річного киянина госпіталізували до медичного закладу з травмами голови.

Слідство встановило, що за кермом був 22-річний С. Толстошєєв – уродженець Дружківки Донецької області, студент. Автомобіль належить його сестрі.

Шевченківський районний суд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю внесення застави в 137 тис. грн.

Пізніше прокуратура Києва закрила цю справу. Ю. Луценко прийняв рішення про скасування постанови про закриття кримінального провадження та призначення повторної амбулаторної комісійної психіатричної експертизи підозрюваного.

Згідно з результатами попередніх експертиз, причиною ДТП став "раптовий напад судомного характеру у водія, внаслідок якого він не міг усвідомлювати своїх дій і керувати ними".