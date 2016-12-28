Події

15:41 28.12.2016

Кібертерорист вимагає 200 біткойнів за припинення неправдивих мінування ТЦ у Львові

Невідомий зловмисник вимагає від торгового центру "Роксолана" 200 біткойнів (близько $180 тис.) за припинення неправдивих повідомлень про мінування будівлі ТЦ.

"Після чергової евакуації розпочався відкритий шантаж керівництва торгового центру з боку зловмисника. На електронну адресу адміністрації прийшов лист з вимогою заплатити 200 біткойнів, що становить майже 180 тисяч доларів США. В іншому разі кібертерорист загрожує, що евакуації триватимуть щодня, до завершення новорічних свят", - йдеться в повідомленні торгового центру, розміщеному на його офіційному сайті.

За даними адміністрації ТЦ "Роксолана", в грудні поточного року зловмисники вже 4 рази надсилали повідомлення про вибухові пристрої, нібито закладені у споруді. Жодного разу ці повідомлення не підтвердилися.

Водночас, керівництво ТЦ заявило, що переговорів з невідомим не веде, а повідомлення передало до поліції.

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