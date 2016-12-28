Події

15:59 28.12.2016

Кабмін затвердив перелік посад працівників державних ЗМІ, прирівнюваних до працівників відповідних держорганів

Кабінет Міністрів України затвердив перелік співробітників державних засобів масової інформації, які прирівнюються до працівників відповідних державних органів.

Згідно з повідомленням прес-служби Міністерства соціальної політики, уряд ухвалив це рішення на засіданні в середу. Кабмін затвердив перелік посад журналістів державних і комунальних ЗМІ, які прирівнюються до посад керівних працівників, спеціалістів секретаріату (апарату) відповідного органу державної влади або органу місцевого самоврядування та порядок обчислення стажу роботи для встановлення щомісячної надбавки за вислугу років журналістам державних і комунальних ЗМІ та державних інформаційних агентств.

Крім того, постановою передбачається встановлення журналістам державних і комунальних ЗМІ інших видів надбавок, доплат, авторських гонорарів і премій згідно з колективним договором з урахуванням норм генеральної і галузевої угод у межах коштів, передбачених на оплату праці.

Відповідно до закону, заробітна плата керівника редакції друкованого ЗМІ, керівника телерадіоорганізації не може бути нижчою від заробітної плати заступника керівника органу державної влади, який є засновником цього ЗМІ.

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