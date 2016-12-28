39% українців допускають масові протести в 2017 році, 55% не готові терпіти труднощі на час реформ, – соцопитування

Виникнення "Майдану-3" в 2017 році вважають ймовірним 39% респондентів, малоймовірним – 43,2%, свідчать результати опитування, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова.

Водночас, 61,8% опитаних вважають, що в їхньому населеному пункті малоймовірні масові протести, ймовірними такі події вважають 23,3%. За результатами соціологічного дослідження, в таких мітингах готові брати участь 20,2% респондентів, 61,2% не готові.

Більше половини (54,9%) українців не готові тимчасово зазнавати матеріальних труднощі,в викликаних здійсненням реформ, тоді як 34,9% згодні потерпіти.

Три чверті українців (74,9%) вважають, що українська влада має зосередити основні зусилля на врегулюванні ситуації на Донбасі і домогтися миру

Маючи можливість обрати до п'яти варіантів відповіді, українці також вказали, що владі необхідно зосередитися на регулювання ціни, зниження комунальних тарифів (56,4%), стимулювання розвитку економіки, створення сприятливих умов для бізнесу (48,2%), боротьбу з корупцією (45,6%), підвищення пенсій і зарплат (41,6%).

Під час опитування, проведеного 16-20 грудня 2016 року у всіх регіонах України, окрім Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей, було опитано 2018 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.