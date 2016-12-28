Більше половини українців виступають за інтеграцію з ЄС, але для кожного другого "безвіз" неважливий – опитування

Більше половини українців (57,9%) вважають, що Україна має йти шляхом інтеграції з Європейським Союзом, згідно з результатами соціологічного дослідження Фонду "Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова.

Згідно з оприлюдненими в середу результатами соцдослідження, при цьому 11% респондентів висловилися за вступ України в Митний союз Росії, Білорусі, Казахстану.

Водночас, 49,5% українців назвали неважливим або зовсім неважливим для них питання введення безвізового режиму з ЄС, а важливим ця подія є для 44,3% опитаних.

Під час опитування, проведеного 16-20 грудня 2016 року у всіх регіонах України, окрім Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей, було опитано 2018 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.