Кабмін затвердив порядок встановлення ввізного мита на легкові авто з ЄС

Уряд України на засіданні в середу схвалив запропонований Мінекономрозвитку порядок застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну легкових автомобілів (код УКТЗЕД 8703) походженням з Європейського Союзу згідно з положеннями ст. 44 Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Як передає кореспондент агентства, відповідний проект постанови був прийнятий без обговорення, про що повідомив прем'єр Володимир Гройсман.

Раніше Мінекономрозвитку зазначало, що мито може бути введено у разі, якщо обсяг імпорту в Україну легкових авто з ЄС протягом року досягне 45 тис. од., а його питома вага на внутрішньому авторинку перевищить 20% (на другий рік дії Угоди про асоціацію, з поступовим збільшенням до 25%).

Крім того, умовою введення мита є перевищення обсягу імпорту авто з ЄС граничного обсягу всіх первинних реєстрацій легкових авто протягом останнього року, а також заподіяння значної шкоди національній промисловості.

За даними міністерства, в 2015 році імпорт легкових автомобілів з ЄС до України становив 38,9 тис. од., за дев'ять місяців 2016 року – 30,6 тис. од.

"Таким чином, якщо у вересні 2017 року, наприклад, кількість імпортованих в Україну легкових автомобілів досягне 45 тис. і при цьому будуть дотримані інші вимоги, після консультацій з ЄС Україна матиме можливість підняти ставку ввізного мита до 10% виключно на період до кінця 2017 року", - пояснювали в міністерстві.

При цьому уточнювалося, що оскільки згідно з графіком Угоди про асоціацію між Україною та ЄС ставка ввізного мита на легкові авто з ЄС (нові, з об'ємом двигуна понад 1500 куб. см, але не більш як 2200 куб. см) в 2017 році становитиме 8,2%, спеціальна мито не може перевищувати 1,8% відповідно.

МЕРТ вказувало, що метою цього документа є підтримка вітчизняного автомобілебудування в умовах поступового зниження ставок ввізного мита на легкові автомобілі з ЄС (більшість з 10% до 0% протягом 10 років). На думку відомства, для цього припустиме тимчасове підвищення ставок ввізного мита на авто з ЄС (не більш ніж до 10%, але не вище пільгової ставки ввізного мита, що діяла в 2015 році).

"Механізм жодним чином не може призвести до блокування імпорту легкових автомобілів з ЄС", - вважають у міністерстві.

На думку МЕРТ, запропонований порядок передбачає прозору процедуру збору та аналізу інформації як про імпорт в Україну автомобілів з ЄС, так і впливу цього імпорту на стан національного виробника.

"Обов'язкові консультації з ЄС, зокрема на основі зібраної статистичної інформації, мають сприяти об'єктивному, неупередженому і виваженому підходу української сторони до можливості запровадження спецзаходів", - зазначає міністерство.

МЕРТ вказувало, що механізм застосування спеціальних заходів може бути застосований протягом періоду від 2 до 15 років дії Угоди про асоціацію між Україною та ЄС (не застосовувався протягом першого року). Повноваження з прийняття рішень щодо застосування спеціальних заходів покладаються на Міжвідомчу комісію з міжнародної торгівлі.

В Україні на сьогодні легкові автомобілі випускають завод "Єврокар" (авто Skoda) і Запорізький автозавод (автомобілі під брендом ZAZ), який у поточному році відновив їх випуск лише в жовтні. Завод легкових автомобілів корпорації "Богдан" наразі практично простоює.