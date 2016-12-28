Реальна зарплата в Україні в листопаді зросла на 8,4%

Реальна заробітна плата в Україні в листопаді 2016 року збільшилася на 8,4% порівняно з листопадом 2015 року, а порівняно з жовтнем-2016 зменшилася на 0,7%, повідомила Державна служба статистики (Держстат) у середу.

За її даними, середня номінальна заробітна плата штатних працівників у листопаді порівняно з жовтнем поточного року зросла на 1%, у річному вимірі – на 20,2%, становивши 5406 грн, тоді як у жовтні - 5350 грн., вересні – 5358, серпні – 5202 грн.

За даними статвыдомства, найбільше зростання середньої заробітної плати штатних працівників у листопаді порівняно з листопадом-2015 р. спостерігалося в Києві (на 27,1%), Чернівецькій (на 25%), Закарпатській (на 23,2%), Полтавській (на 22,3%), Черкаській (на 22,1%), Львівській (на 21,4%) та Київській (на 20,6%) областях.

У Донецькій і Луганській областях (без урахування частини зони проведення АТО) зростання заробітної плати становило 15,5% і 28,6% відповідно.

Найвищий рівень зарплат у минулому місяці зафіксовано в Києві (9008 грн), найнижчий - у Тернопільській області (3955 грн).

У листопаді-2016 порівняно з аналогічним місяцем минулого року заробітна плата зросла в сфері державного управління і оборони, обов'язкове соцстрахування (на 38,4%); інформації та телекомунікацій (на 33,6%); будівництві (на 30,6%); операцій з нерухомим майном (на 29,5%); у сфері адміністративного та додаткового обслуговування (на 26,1%); у сфері тимчасового розміщення та організації харчування (на 24,7%); у сільському, лісовому і рибному господарствах (на 24,4%); промисловості (на 23,4%); у сфері оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів (на 23,2%); на підприємствах транспорту, складського господарства, поштової та кур'єрської діяльності (на 22,1%); у сфері професійної, наукової і технічної діяльності (на 14,8%).