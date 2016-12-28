Події

17:22 28.12.2016

За вступ України до НАТО проголосували б майже три чверті готових йти на референдум громадян

Найкращим для України варіантом гарантування безпеки майже половина українців вважають вступ країни до НАТО, і якщо б відповідний референдум відбувся найближчим часом, то три чверті готових узяти в ньому участь, підтримали б це рішення.

Згідно з оприлюдненими в середу результатами проведеного фондом "Демократичні ініціативи ім.Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова соцопитування, найкращим для України варіантом гарантування безпеки 44,1% респондентів назвали вступ у Північноатлантичний альянс, 26,4% - позаблоковий статус України, 6,4% - військовий союз з Росією та іншими країнами СНД, 3,9% - військовий союз з США.

Загалом, серед усіх опитаних соціологами українців ідею вступу країни до НАТО підтримують 47,4%, а проти виступають 33,2%. Ще 19,4% респондентів вагалися з відповіддю.

Водночас, якби найближчим часом відбувся референдум щодо вступу України в НАТО, то 62,2% українців взяли б у них участь, майже чверть – ні.

При цьому серед тих, хто готовий взяти участь у такому референдумі, 71,5% проголосували б за вступ країни до Північноатлантичного альянсу, 22,7% - проти.

Під час опитування, проведеного 16-20 грудня 2016 року у всіх регіонах України, окрім Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей, було опитано 2018 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

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