Ostchem розпочав процедуру визнання в Україні рішення Стокгольмського арбітражу про стягнення $251 млн з ОПЗ

Ostchem Holding Ltd звернулася до Південного міського суду Одеської області з проханням про визнання і примусове виконання рішення Арбітражного інституту Торговельної палати Стокгольма від 25 липня про стягнення $251,235 млн з ПАТ "Одеський припортовий завод" на користь Ostchem.

Як йдеться у визначенні українського суду, у задоволенні клопотання Ostchem відмовлено через неналежне оформлення поданих матеріалів.

Рішення Стокгольмського арбітражу передбачає стягнення з ОПЗ $193,258 млн боргу за газ і $57,977 млн пені.

Як повідомлялося, глава ФДМ Ігор Білоус у вересні 2016 року повідомив про рішення Стокгольмського арбітражу щодо стягнення $251 млн з ОПЗ на користь Ostchem.