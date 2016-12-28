Події

17:31 28.12.2016

Ostchem розпочав процедуру визнання в Україні рішення Стокгольмського арбітражу про стягнення $251 млн з ОПЗ

Ostchem Holding Ltd звернулася до Південного міського суду Одеської області з проханням про визнання і примусове виконання рішення Арбітражного інституту Торговельної палати Стокгольма від 25 липня про стягнення $251,235 млн з ПАТ "Одеський припортовий завод" на користь Ostchem.

Як йдеться у визначенні українського суду, у задоволенні клопотання Ostchem відмовлено через неналежне оформлення поданих матеріалів.

Рішення Стокгольмського арбітражу передбачає стягнення з ОПЗ $193,258 млн боргу за газ і $57,977 млн пені.

Як повідомлялося, глава ФДМ Ігор Білоус у вересні 2016 року повідомив про рішення Стокгольмського арбітражу щодо стягнення $251 млн з ОПЗ на користь Ostchem.

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