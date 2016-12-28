Кабмін призначив держсекретарем Мін'юсту чинного міністра Онищенко

Кабінет Міністрів України призначив державним секретарем Міністерства юстиції України чинного заступника міністра – керівника апарату Ганну Онищенко, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у прес-службі Мін'юсту.

32-річна Г. Онищенко працювала на посаді заступника міністра з 27 квітня, а з 2 грудня 2014 року до 14 квітня 2016 року – міністр Кабінету Міністрів.

Також з березня до травня 2014 року Г. Онищенко обіймала посаду заступника міністра юстиції – керівника апарату, а з травня до квітня 2014 року була головою Державної реєстраційної служби.

Раніше Г. Онищенко працювала в департаменті міжрегіонального бізнес- та правового забезпечення представництва Приватбанку в Києві, юристом у ЗАТ "Столична юридична група", начальником відділу корпоративного управління ТОВ "Адвокатська компанія "МЛГруп", провідним юрисконсультом претензійно-позовного відділу департаменту юридичного забезпечення ВАТ "Укрнафта".

Г. Онищенко є автором дитячих книжок, зокрема книг "Новорічні пригоди Морозенка" і "Пригоди Маленького Мука".

Як повідомлялося, 28 грудня Комісія з питань вищого корпусу державної служби за результатами конкурсу рекомендувала уряду призначити держсекретарем Мін'юсту Г. Онищенко.