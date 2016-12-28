Армія повністю перейде на "контракт" протягом 3-х років

Збройні сили України перейдуть на контрактну службу до 2020 року, повідомив голова підкомітету №5 Комітету реформ Міністерства оборони України генерал-лейтенант Сергій Кропивченко.

"До 2020 року у нас є перспектива перейти на 100% армію за контрактом", - сказав він на брифінгу в середу в Києві.

С. Кропивченко уточнив, що загалом на службу за контрактом залановано набрати 250 тис. українців, "це за нормами мирного часу".

Розповідаючи про процес набору на військову службу за контрактом за поточний рік, представник Міноборони зазначив, що в 2016 році на контракт прийнято більше бажаючих, ніж за останні 15 років.

"На сьогоднішній день до ЗСУ прийняті понад 67 тис. на військову службу за контрактом. Зокрема, понад 7,5 тис. офіцерів. Це більше, ніж за останні 15 років", - сказав він.