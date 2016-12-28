Кабмін затвердив обмін інформацією Прикордонної служби та Мінсоцполітики про виїзді за кордон або на непідконтрольні території переселенців

Кабінет Міністрів України затвердив обмін інформацією між Державною прикордонною службою України та Міністерством соціальної політики про виїзді за кордон або на непідконтрольні території вимушених переселенців.

Згідно з повідомленням прес-служби Мінсоцполітики України, це рішення було розроблено з метою поширення дії порядку надання відомостей стосовно осіб, які в період одержання допомоги із безробіттю перетинали державний кордон України або перебували за межами України на внутрішньо переміщених осіб, що виїжджають за кордон, на тимчасово окуповану територію України або населені пункти, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень.

У повідомленні наголошується, що реалізація ухваленої постанови уряду сприятиме врегулюванню отримання структурними підрозділами з питань соціального захисту населення відповідної інформації та забезпечить належний контроль у системі проведення соціальних виплат переселенцям.