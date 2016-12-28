Події

18:13 28.12.2016

Кабмін затвердив обмін інформацією Прикордонної служби та Мінсоцполітики про виїзді за кордон або на непідконтрольні території переселенців

Кабінет Міністрів України затвердив обмін інформацією між Державною прикордонною службою України та Міністерством соціальної політики про виїзді за кордон або на непідконтрольні території вимушених переселенців.

Згідно з повідомленням прес-служби Мінсоцполітики України, це рішення було розроблено з метою поширення дії порядку надання відомостей стосовно осіб, які в період одержання допомоги із безробіттю перетинали державний кордон України або перебували за межами України на внутрішньо переміщених осіб, що виїжджають за кордон, на тимчасово окуповану територію України або населені пункти, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень.

У повідомленні наголошується, що реалізація ухваленої постанови уряду сприятиме врегулюванню отримання структурними підрозділами з питань соціального захисту населення відповідної інформації та забезпечить належний контроль у системі проведення соціальних виплат переселенцям.

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