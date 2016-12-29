У чергах на кордоні з Польщею 900 автомобілів

900 автомобілів стояли в чергах до пунктів пропуску на кордоні з Польщею станом на 8 годину ранку, повідомляє прес-служба Західного регіонального управління Держприкордонслужби.

У пункті пропуску "Рава-Руська" – 300, у ПП "Краковець" – 150, , ПП "Угринів" – 140, ПП "Ягодин – авто" - 110, у ПП "Грушів" – 90, в ПП "Устилуг" – 80, у ПП "Смільниця" – 40 транспортних засобів. У ПП "Шегині" черг немає.

У пункті пропуску "Лужанка" на кордоні з Угорщиною – 30 транспортних засобів.

На кордоні з Румунією і Словаччиною черг немає.