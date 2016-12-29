Події

09:43 29.12.2016

На час новорічних свят до режиму роботи столичного громадського транспорту внесено зміни

У зв'язку з проведенням новорічних і різдвяних заходів на Софійській площі та Володимирському проїзді, на ділянці від вул. Софіївській, 23 до Михайлівської площі, в роботу наземного громадського транспорту і столичного метрополітену будуть внесені зміни.

Як повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації, роботу столичного метрополітену в ніч з 31 грудня на 1 січня 2016 2017 буде продовжено на три години.

"У ніч з 31 грудня на 1 січня 2016 2017 роботу рухомого складу наземного пасажирського транспорту загального користування буде продовжено на три години. А саме: буде організовано перевезення наявними маршрутами, що проходять біля станцій метрополітену, після проходження останніх поїздів метрополітену", - йдеться в повідомленні.

Роботу фунікулера в ніч з 31 грудня на 1 січня 2016 2017 буде організовано в цілодобовому режимі.

Крім того, з 31 грудня 2016 з 20:00 до 02:00 1 січня 2017, 1 січня 2017 року з 14:00 до 20:00, а також 7 січня 2016 року з 11:00 до 14:00 рух тролейбусних маршрутів № 6, № 16 і № 18 буде змінено.

Роботу тролейбусного маршруту № 6 буде організовано за такою схемою: вул. Юрія Кондратюка - вул. Маршала Рокоссовського - вул. Полярна - вул. Вишгородська - вул. Кирилівська - Подільський узвіз - вул. Овруцька - вул. Герцена - вул. Мельникова - станція метро "Лук'янівська", у зворотному напрямку - за тією ж схемою.

Тролейбусний маршрут № 16 курсуватиме так: вул. Щусєва - вул. Ризька - вул. Дорогожицька - вулиця Мельникова - вул. Січових стрільців - вул. В'ячеслава Чорновола - просп. Повітрофлотський назад за цією ж схемою.

Тролейбусний маршрут № 18 курсуватиме: вул. Сошенка - вул. Вишгородська - вул. Кирилівська - Подільський узвіз - вул. Овруцька - вул. Герцена - вул. Мельникова - вул. Січових стрільців - вул. В'ячеслава Чорновола - просп. Повітрофлотський, назад за цією ж схемою.

В адміністрації зазначають, що на час проведення заходів на Михайлівській, Софійській площах та Володимирському проїзді автобусні маршрути: № 24 та № 114 будуть курсувати за схемою руху робочого дня.

Роботу нічних маршрутів міського пасажирського транспорту в ніч з 6 на 7 січня 2017 у разі необхідності буде посилено.

З 30 грудня 2016 року, наголошує КМДА, у столиці організовується рух чотирьох нічних маршрутів громадського транспорту, що курсуватимуть на постійній основі.

Також у ніч з 31 грудня на 1 січня 2016 2017 року до 5:00 ранку продовжено роботу автобусних маршрутів у режимі маршрутного таксі, а саме: № 150, 155, 157, 166, 181, 182, 183, 193, 208, 212 , 220, 225, 234, 239, 425, 433, 457, 474, 530, 537, 548, 550, 586.

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