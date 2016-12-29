Філіппінський президент пообіцяв скидати корумпованих чиновників з вертольота

Президент Філіппін Родріго Дутерте пригрозив скидати корумпованих чиновників з вертольота, зазначивши, що раніше він вже так робив, повідомляє в четвер газета "Філіппін стар".

"Якщо ви корумповані, я викличу вас на вертольоті і скину вниз на шляху до Маніли. Я вже робив раніше, так що, чому б не зробити це знову?", - цитує газета слова Р. Дутерте, сказані ним під час виступу перед постраждалими від тайфуну.

Р. Дутерте також порушив тему боротьби з наркотиками. За його словами, минулого тижня були заарештовані шестеро людей, у яких вилучили метамфетамін, відомий у Філіппінах як "шабу", а загальна вага вилучених наркотиків становила півтонни.

"Їм пощастило, що мене не було в той час в Манілі. Якщо б я знав, що в якомусь будинку там багато шабу, я б точно вбив цих людей", - наголосив президент.

Раніше Р. Дутерте заявив, що особисто розправлявся з підозрюваними у скоєнні злочинів.

"І я раніше їздив в Давао на мотоциклі, просто патрулював вулиці в пошуках сутичок, щоб убити кого-небудь", - сказав філіппінський президент.