Дніпропетровська ОДА однією з перших перейшла на роботу в ProZorro і сьогодні область лідирує за обсягами роботи в системі

У 2016 році Дніпропетровська область успішно завершила 34,8 тис. торгів через систему електронних державних закупівель Prozorro на загальну суму 4,7 млрд грн і таким чином заощадила понад 360 млн грн, повідомив журналістам голова Дніпропетровської облдержадміністрації Валентин Резніченко.

"1,5 роки тому команда ДніпрОДА однією з перших перейшла на роботу в електронній системі торгів. Ще до того, як були вжиті відповідні закони. Prozorro дозволила зробити закупівлі зручними, прозорими і отримати довіру підприємців. За прикладом ОДА на зручний сервіс почали переходити й інші міста регіону. Результат - лише в 2016 році Дніпропетровщина заощадила понад 360 мільйонів гривень бюджетних коштів", - зазначив В. Резніченко.

Водночас, громадська організація "Громадський контроль" склала рейтинг роботи областей України в Prozorro з моменту вступу в силу закону "Про публічні закупівлі" в серпні 2016 року. Згідно з цим дослідженням, в Дніпропетровській області за цей період часу успішно завершені 13,4 тис. торгів на 1,7 млрд грн, під час яких зекономлено 176 млн грн, що є найвищим показником роботи в системі серед всіх регіонів України.

За даними громадської організації, кількість успішно завершених державних закупівель через Prozorro за серпень-жовтень 2016 року в Донецькій області становила 9,3 тис., у Запорізькій – 4,3 тис., у Вінницькій - 4 тис.

"Вирішили зробити невелике порівняння міст і областей після повноцінного вступу в силу закону "Про публічні закупівлі". Для об'єктивного порівняння взяли період за 3 місяці - з серпня до жовтня 2016 року. Дніпропетровська область в системі Prozorro задала тренд, зараз до її показниками намагаються підтягнутися Донецька і Запорізька області. Ми не виділяли окрему статистику за облдержадміністраціям, але саме Дніпропетровська ОДА сильно витягла середні показники всієї області", - сказав голова "Громадського контролю" Денис Селін.