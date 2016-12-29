Влада Харкова затвердили нові норми споживання води

Виконавчий комітет Харківської міської ради на засіданні у середу затвердив нові норми споживання холодної води і водовідведення.

"У середньому норми знизилися приблизно від 1,2 до 1,5 куб. м на людину на місяць. Економити харків'яни будуть від 15 до 20 грн. Це стосується тих квартир, де не встановлені прилади обліку",- повідомляє прес-служба Харківської міськради в середу ввечері.

За словами директора департаменту комунального господарства міськради Харкова Олексія Багатія, у 2016 році були проведені вибіркові приладні вимірювання.

"Цим займалася робоча група, зокрема науковці Харківського національного університету міського господарства. Розрахунки проводили взимку і влітку, з урахуванням того, коли є гаряча вода і коли її немає. У приватних домоволодіннях норми розраховували з урахуванням поливу", - повідомив О. Богач.

Нові норми почнуть діяти з 1 січня 2017 р.

Як повідомлялося, 19 жовтня 2015 р Г. Кернес заявив про необхідність провести перерахунок норм споживання води в місті. 27 жовтня 2015 р. він підписав розпорядження про створення робочої групи з перегляду норм споживання води.

Наразі норма споживання води в Харкові становить 11,1 куб. м. на місяць на людину (зокрема 3 куб. м – на підігрів).