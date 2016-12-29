Події

10:49 29.12.2016

Схрон з великою кількістю боєприпасів виявила СБУ в селі на Донеччині

Співробітники Служби безпеки України виявили схованку з великою кількістю різних снарядів і патронів в районі проведення антитерористичної операції в Донецькій області.

"Тайник був облаштований в селі Зоря Нікольського району Донецької області в підсобному приміщенні полишеного будинку. Співробітники спецслужби вилучили зі схованки 83 снаряди різного калібру, 3 гранати, мінометну міну калібру 120 мм, протитанкову міну і понад тисяч патронів різного калібру", - йдеться в повідомленні прес-центру СБ України, оприлюдненому в четвер вранці.

В інформації зазначається, що у зв'язку з виявленням схрону тривають відповідні процесуальні дії.

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