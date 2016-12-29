Україна розпочинає впровадження європейських правил транзиту товарів у рамках системної реформи митниці, повідомляється на веб-сайті Міністерства фінансів.

Згідно з повідомленням, відповідний законопроект був затверджений урядом за поданням Мінфіну: передбачає приведення транзитних процедур у відповідність з європейською Конвенцією про єдиний режим транзиту та Конвенцією про спрощення формальностей у торгівлі товарами.

Планується використання в Україні, серед іншого, окремих типів митних декларацій, аналогічних тим, що використовуються в ЄС для процедури спільного транзиту при торгівлі між договірними сторонами Конвенції.

Передбачається також здійснення в Україні митних формальностей з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем, заснованих на європейських технологіях і функціонують на міжнародному рівні.

У Мінфіні зазначили, що введення європейських правил транзиту товарів є одним із зобов'язань України згідно з Угодою про асоціацію з ЄС.

Згідно з повідомленням, участь України в єдиному режимі транзиту зробить гарантії, видані українськими банками дійсними, на території всіх договірних сторін Конвенції, а також усуне необхідність декларувати експортні товари на кордоні ЄС (це буде здійснюватися в Україні, за експортному відправленні).

"Застосування європейських транзитних правил надасть можливість підприємствам використовувати єдину митну декларацію і єдину гарантію для переміщення товарів від свого складу до складу контрагента. Як наслідок, відбудеться значне прискорення і здешевлення руху товарів, від якого виграють всі учасники ланцюжка поставок - експортери, перевізники, імпортери", - наголошується в повідомленні.

При цьому, за даними Мінфіну, очікується зменшення кількості митних формальностей та отримання від митниць інших країн попередньої інформації про вантажі ще до перетину ними українського кордону.

У Мінфіні також зазначили, що для забезпечення тестового функціонування на національному рівні нової комп'ютеризованої транзитної системи (NCTS) Мінфін вніс зміни до деяких відомчих класифікаторів інформації з питань державної митної справи, якими привів коди окремих документів і типів митних декларацій у відповідність з європейськими довідниками.