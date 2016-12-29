Події

11:24 29.12.2016

Нацрада з телерадіомовлення не вважає можливим позбавити "1+1" ліцензії

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення не вважає можливим позбавлення телеканалу "1+1" ліцензії на мовлення, повідомила агентству "Інтерфакс-Україна" перший заступник голови Нацради Ольга Герасим'юк в четвер, коментуючи заяву телеканалу.

"Я вважаю, що це неможливо. Було рішення Національної ради 15 грудня про подовження ліцензії, і я впевнена, що воно має бути беззастережно виконано. Я не знаю такого прецеденту, за якому Нацрада могла позбавити ліцензії після свого власного рішення, і підтримуватиме законний шлях. Суть претензій до телеканалу мені невідома", - констатувала вона.

Раніше, в ніч з середи "1+1" оприлюднив на своєму веб-сайті звернення керівництва і співробітників телеканалу до президента, спікера парламенту та прем'єр-міністру України, в якому заявив, що Адміністрація президента намагається вплинути на Нацраду з телерадіомовлення для скасування рішення про продовження ліцензії "1+1".

Телеканал "1+1" входить до медіахолдингу "1+1 медіа", що контролює телеканали "1+1", "2+2", ТЕТ, "ПлюсПлюс" і "Уніан-ТБ", а також інформагентство "УНІАН", інтернет-проекти "Главред" і "Телекритика". Основним власником групи є бізнесмен Ігор Коломойський.

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