Кабмін України затвердив план роботи Нацагентства із повернення активів

Кабінет Міністрів України затвердив план заходів зі здійснення повноважень та виконання функцій органу виконавчої влади Національним агентством з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів.

Згідно з розпорядженням №1015 від 14 грудня, яке було опубліковано на сайті уряду в кінці місяця, план передбачає призначення з переведення мінімально необхідної кількості працівників до апарату Нацагентства для забезпечення його роботи як нового центрального органу виконавчої влади у січні 2017р, а до жовтня заплановано набрати 90% співробітників.

До травня 2017 р. заплановано провести аналіз стану та обсягу матеріально-технічного забезпечення Нацагентства на 2017 р. та внесення узгоджених пропозицій на розгляд уряду.

Також до квітня 2017 р. заплановано призначити двох заступників голови Нацагентства і затвердити розподіл обов'язків між ними.

У березні-грудні 2017 р. заплановано створення та забезпечення ведення Єдиного державного реєстру активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, зокремарозробка та впровадження відповідного програмного забезпечення.