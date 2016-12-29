Події

11:46 29.12.2016

НБУ нагадав 12 банкам з 2-ї "двадцятки" про необхідність протягом трьох днів вийти на позитивний капітал

Національний банк України (НБУ) повторно попередив 12 банків з другої "двадцятки" найбільших українських банків про необхідність до 1 січня 2017 року досягти позитивного значення показника достатності капіталу, повідомляється на веб-сайті центробанку.

"Друга двадцятка банків за розміром активів має досягти позитивних значень достатності капіталу до 1 січня 2017 року. Банки, які не забезпечать позитивного значення достатності капіталу станом на 1 січня 2017 року, будуть визнані неплатоспроможними", - зазначено в повідомленні.

НБУ при цьому нагадує, що за результатами діагностики якості активів та достатності капіталу банків з другої двадцятки, сім відповідали вимогам достатності капіталу, 12 – надали програму докапіталізації і один - банк "Михайлівський", був визнаний неплатоспроможним.

Всі інші банки НБУ мають намір перевірити до кінця вересня 2017 року.

Як повідомлялося, кількість банків в Україні на початок грудня становила 98 (до початку листопада -100), тоді як на 1 січня 2016 року – 117 фінустанов.

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