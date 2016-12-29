АТБ заявляє про інформаційну атаку і готує звернення до суду

ТОВ "АТБ-Маркет" (Дніпро), що володіє мережею магазинів формату "дискаунтер" в Україні, опублікувало спростування поширюваної в ЗМІ інформації про затримання Службою безпеки України (СБУ) її члена ради директорів Олександра Токаря та готує документи до правоохоронних і судових органів.

"В останні дні минулого року стосовно мережі "АТБ" було зроблено спробу чергової інформаційної провокації. Йдеться про публікації замовного характеру, розміщені у кількох онлайн ЗМІ з сумнівною репутацією, про нібито затримання працівниками СБУ Олександра Токаря, члена ради директорів корпорації "АТБ". Ця інформація не має під собою жодних реальних підстав і є відвертою брехнею", - зазначається в повідомленні компанії в четвер.

У ньому також повідомляється, що О. Токар продовжує працювати в штатному режимі, і про своє "затримання" дізнався з інтернет-публікацій.

Як пояснили в компанії, автори публікацій з метою інформаційної дискредитації використовували новину, що стосується іншої торговельної мережі, а в тексті додали ім'я та прізвище О. Токаря.

Крім того, в мережі заявили, що останнім часом неправдиві відомості "цілеспрямовано розміщуються проти "АТБ" на "сміттєвих" ресурсах".

"АТБ" вже готує документи для передання до контролюючих, правоохоронних та судових органів про притягнення до відповідальності за шкоду діловій репутації, а також поширення недостовірної інформації про приватних осіб, які є співробітниками підприємства", - резюмується в повідомленні.

Як повідомлялося, 26 грудня СБУ оприлюднила інформацію про затримання одного з топ-менеджерів мережі супермаркетів, через яку фінансувалася терористична організація "ДНР".

"Наприкінці листопада співробітники спецслужби викрили у столиці комерсантів, частина бізнесу яких продовжувала функціонувати на тимчасово окупованій території. Правоохоронці встановили, що відсоток від прибутку магазинів бізнесмени платили незаконним установам терористів", - повідомив прес-центр СБУ.

У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 258-5 (Фінансування тероризму) Кримінального кодексу України, одному з топ-менеджерів комерційної структури оголошено про підозру у скоєнні злочину. Рішенням суду зловмиснику обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Як повідомлялося з посиланням на генерального директора корпорації "АТБ" Бориса Маркова, ТОВ "АТБ-Маркет" завершило 2015 рік з товарообігом у 46,7 млрд грн (з урахуванням ПДВ – ІФ), збільшивши показник на 16,5% від рівня 2014 року. При цьому мережа магазинів "АТБ" поповнилася 54 новими торговими об'єктами, більшість з яких були відкриті в Києві та Київській області.

Роздрібна мережа компанії "АТБ-Маркет" заснована в 1993 році. Станом на 16 травня 2016 року в Україні загалом працювали 755 "дискаунтерів" мережі "АТБ", розташовані в 221 місті в 17 областях.

До складу корпорації "АТБ", окрім мережі "дискаунтерів" ("АТБ-маркет"), входять кондитерська фабрика "Квітень" (ТМ Bravissimo, "Квітень", Biscuits Collection), м'ясна фабрика "Фаворит" (ТМ "Добров", "М'ясна лавка", "Ковбасний ряд") і спорткомплекс "Схід" у Дніпрі.

Штат співробітників компанії "АТБ–Маркет" налічує понад 35 тис. осіб.