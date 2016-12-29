Боєць ЗСУ загинув під час бою під Крутою Балкою в середу вдень

Військовослужбовець Збройних сил України загинув у середу вдень біля селища Крута Балка (Ясинуватський район, Донецька обл.) зіткнення між силами АТО і бойовиками, повідомляє прес-центр штабу АТО.

В оприлюдненій в четвер на сторінці прес-центру штабу АТО в соцмережі Facebook інформації зазначалося, що бій між одним із підрозділів сил АТО і бойовиками стався в районі зазначеного селища близько 15.00 середи.

"Бій тривав близько тридцяти хвилин, завдяки злагодженим діям підрозділів сил АТО, ворог змушений був відступити. Загинув військовослужбовець ЗСУ", - поінформували про наслідки бою в прес-центрі.