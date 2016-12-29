Події

12:14 29.12.2016

Боєць ЗСУ загинув під час бою під Крутою Балкою в середу вдень

Військовослужбовець Збройних сил України загинув у середу вдень біля селища Крута Балка (Ясинуватський район, Донецька обл.) зіткнення між силами АТО і бойовиками, повідомляє прес-центр штабу АТО.

В оприлюдненій в четвер на сторінці прес-центру штабу АТО в соцмережі Facebook інформації зазначалося, що бій між одним із підрозділів сил АТО і бойовиками стався в районі зазначеного селища близько 15.00 середи.

"Бій тривав близько тридцяти хвилин, завдяки злагодженим діям підрозділів сил АТО, ворог змушений був відступити. Загинув військовослужбовець ЗСУ", - поінформували про наслідки бою в прес-центрі.

ВАЖЛИВЕ

Генпрокуратура склала підозри екс-нардепу Горохову, екс-голові Луганської облради Голенку, екс-меру Луганська Кравченку та їхнім першим заступникам

АТБ заявляє про інформаційну атаку і готує звернення до суду

Нацрада з телерадіомовлення не вважає можливим позбавити "1+1" ліцензії

Україна розпочинає впровадження європейських правил транзиту товарів

"1+1" намагаються позбавити ліцензії – звернення телеканалу

ОСТАННЄ

У Києві до 2017 р. заплановано відкриття 10 дитсадків – Кличко

При підвищенні мінімальної зарплати необхідно уникнути "зрівнялівки" і переведення працівників на неповну ставку – Розенко

Нацбанк видав двом банкам рефінансування на 588,8 млн грн

Авіакомпанія Yanair може створити власну льотну школу на базі житомирського аеропорту

НБУ нагадав 12 банкам з 2-ї "двадцятки" про необхідність протягом трьох днів вийти на позитивний капітал

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
http://tvgid.ua
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Rul.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА