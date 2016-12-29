При підвищенні мінімальної зарплати необхідно уникнути "зрівнялівки" і переведення працівників на неповну ставку – Розенко

Віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко заявляє, що при підвищенні мінімальної заробітної плати до 3,2 тис. грн необхідно уникнути урівняння оплати праці спеціалістів різної кваліфікації та переведення працівників на неповну ставку.

"Ми з вами, особливо в перші місяці нашої з вами роботи із мінімальної зарплати, ні в якому разі не повинні допустити ні вирівнювання зарплат некваліфікованих і високопрофесійних працівників - не допустити так званої "зрівнялівки", - сказав він під час селекторної наради з головами обласних державних адміністрацій з питання підвищення рівня мінімальної зарплати з 1 січня 2017 року в Києві у четвер.

Віце-прем'єр зазначив, що для уникнення "зрівнялівки" необхідно буде забезпечити підвищення зарплат фахівців, зокрема за рахунок доплат з місцевих бюджетів.

П. Розенко також наголосив, що місцевій владі необхідно забезпечити контроль за тим, щоб не проводилося переведення працівників на неповний робочий день.

Міністр соціальної політики Андрій Рева додав, що кожна з обладміністрацій має створити робочу групу із боротьби з нелегальним працевлаштуванням, яку на центральному рівні ведуть Державна служба з питань праці та Державна фіскальна служба.