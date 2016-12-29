Події

12:18 29.12.2016

При підвищенні мінімальної зарплати необхідно уникнути "зрівнялівки" і переведення працівників на неповну ставку – Розенко

Віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко заявляє, що при підвищенні мінімальної заробітної плати до 3,2 тис. грн необхідно уникнути урівняння оплати праці спеціалістів різної кваліфікації та переведення працівників на неповну ставку.

"Ми з вами, особливо в перші місяці нашої з вами роботи із мінімальної зарплати, ні в якому разі не повинні допустити ні вирівнювання зарплат некваліфікованих і високопрофесійних працівників - не допустити так званої "зрівнялівки", - сказав він під час селекторної наради з головами обласних державних адміністрацій з питання підвищення рівня мінімальної зарплати з 1 січня 2017 року в Києві у четвер.

Віце-прем'єр зазначив, що для уникнення "зрівнялівки" необхідно буде забезпечити підвищення зарплат фахівців, зокрема за рахунок доплат з місцевих бюджетів.

П. Розенко також наголосив, що місцевій владі необхідно забезпечити контроль за тим, щоб не проводилося переведення працівників на неповний робочий день.

Міністр соціальної політики Андрій Рева додав, що кожна з обладміністрацій має створити робочу групу із боротьби з нелегальним працевлаштуванням, яку на центральному рівні ведуть Державна служба з питань праці та Державна фіскальна служба.

ВАЖЛИВЕ

Генпрокуратура склала підозри екс-нардепу Горохову, екс-голові Луганської облради Голенку, екс-меру Луганська Кравченку та їхнім першим заступникам

Боєць ЗСУ загинув під час бою під Крутою Балкою в середу вдень

АТБ заявляє про інформаційну атаку і готує звернення до суду

Нацрада з телерадіомовлення не вважає можливим позбавити "1+1" ліцензії

Україна розпочинає впровадження європейських правил транзиту товарів

ОСТАННЄ

У Києві до 2017 р. заплановано відкриття 10 дитсадків – Кличко

Нацбанк видав двом банкам рефінансування на 588,8 млн грн

Авіакомпанія Yanair може створити власну льотну школу на базі житомирського аеропорту

НБУ нагадав 12 банкам з 2-ї "двадцятки" про необхідність протягом трьох днів вийти на позитивний капітал

Кабмін України затвердив план роботи Нацагентства із повернення активів

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
http://tvgid.ua
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Недвижимость
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА