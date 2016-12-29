Події

12:47 29.12.2016

У Києві до 2017 р. заплановано відкриття 10 дитсадків – Кличко

Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що в наступному році в столиці заплановано відкрити 10 дитячих садків.

"У цьому році в столиці побудували і відновили загалом 7 дитсадків. У наступному році плануємо відкрити 10", - сказав В. Кличко під час відкриття дошкільного закладу №791 у Дарницькому районі, передає прес-служба міського голови.

Він зазначив, що будівництво дитсадка почалося в 1993 році, проте в 1994 році роботи були припинені. У 2016 році столична влада відновила будівництво садочку.

Дитсадок розрахований на 260 дітей і 14 груп. Тут є приміщення для дітей раннього та дошкільного віку, сучасний басейн, спортивна та музична зали, комп'ютерний клас, дві ігротеки. Дошкільний заклад оснащено сучасними технологіями, зокрема серверною інтерактивними дошками, зовнішніми і внутрішніми камерами відеоспостереження.

На відкритті дитсадка був присутній прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

Як повідомлялося, програма соціального і економічного розвитку Києва на 2017 рік передбачає продовження будівництва дитячих садочків у районі житлового масиву Позняки (програмою виділено 34,8 млн грн), на вул. Бахмацької, 35 (13 млн грн) і на вул. Радунській (10 млн грн).

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