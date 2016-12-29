Гройсман називає безпідставними твердження про можливе позбавлення "1+1" ліцензії на мовлення

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявляє про безпідставність тверджень про загрозу позбавлення телеканалу "1+1" ліцензії на мовлення.

"Наскільки мене поінформували, погроз невидачі ліцензії немає. Якщо таких загроз немає, будемо вважати, що виникло непорозуміння", - сказав він журналістам у четвер.

Як повідомлялося, в ніч з середовища "1+1" оприлюднив на своєму веб-сайті звернення керівництва і співробітників телеканалу до президента, спікера парламенту та прем'єр-міністру України, в якому заявив, що Адміністрація президента намагається вплинути на Нацрада з телерадіомовлення для скасування рішення про продовження ліцензії "1+1".

"Протягом останніх двох тижнів з надійних джерел до нас надходили повідомлення, що саме Адміністрація президента намагається вплинути на прийняття рішень Національною радою і передати контроль над каналом в інші руки", - стверджується у зверненні.

Згідно з документом, Нацрада з питань телерадіомовлення 15 грудня одноголосно проголосувала за переоформлення та продовження ліцензії для каналу, однак досі ліцензію так і не було продовжено.

"З боку Нацради до каналу "1+1" не було жодних зауважень чи претензій. Тому ми не розуміємо, чому в день припинення дії аналогової ліцензії (29 грудня) і після того, як ми здійснили оплату ліцензійного збору, ми все ще перебуваємо не лише в ситуації невизначеності, але і перед загрозою відключення мовлення або призначення якогось нового дивного керівництва каналу, що є нонсенсом для приватної компанії", - йдеться у зверненні.

Телеканал "1+1" входить до медіахолдингу "1+1 медіа", що контролює телеканали "1+1", "2+2", ТЕТ, "ПлюсПлюс" і "Уніан-ТБ", а також інформагентство "УНІАН", інтернет-проекти "Главред" і "Телекритика". Основним власником групи є бізнесмен Ігор Коломойський.