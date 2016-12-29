Девальвація гривні не пов'язана з націоналізацією Приватбанку

Девальваційний тиск на курс гривні поточного тижня не пов'язаний з переходом Приватбанку (Дніпро) у державну власність, а зумовлений ситуативним зростанням попиту на іноземну валюту, заявляє Національний банк України (НБУ).

"Наголошуємо, що девальваційний тиск на курс гривні цього тижня не пов'язана з переходом Приватбанку у державну власність. Твердження, що відтік депозитів з банку провокує посилений попит на валютному ринку, не відповідає дійсності", - цитує прес-служба центрального банку заступника голови НБУ Олега Чурія.

За його словами, з 19 грудня приплив коштів населення в інші банки вдвічі перевищив відтік депозитів фізичних осіб з Приватбанку. Крім того, він наголосив, що період їх відтоку тривав лише три дні, після чого вкладники почали повертати кошти до фінустанови. При цьому відтік депозитів юридичних осіб був компенсований притоком на рахунках в інших банках коштів за відшкодування ПДВ.

О. Чурій також додав, що на готівковому ринку обсяг продажу валюти продовжує перевищувати покупку: у грудні чиста купівля банками валюти у населення, склав $34 млн.

Як пояснив чиновник НБУ, підтримка ліквідності Приватбанку на 25 млрд грн з боку регулятора була частково спрямована на покриття відтоку депозитів, а також на виконання банком нормативу обов'язкового резервування, який до цього не виконувався майже рік.

За оцінкою НБУ, на ринок як і раніше впливають тимчасові фактори: відшкодування компаніям експортерам минулого і поточного тижня ПДВ на 12,5 млрд грн обмежило їх потреби із продажу валютного виторгу, проте виріс попит на валюту з боку компаній, яким потрібно здійснювати платежі за кредитами в іноземній валюті в кінці року.

"Загалом фундаментальні передумови для коливань курсу гривні наразі відсутні. Ринкові чинники сприятливі для валютного ринку: продовжує надходити виторг від експорту зернових, спостерігається сприятлива для українських експортерів кон'юнктура на світовому ринку чорних металів та залізної руди", - наголошується в коментарі НБУ.

За даними Нацбанку, обсяг міжнародних резервів сьогодні становить $15,6 млрд.

Регулятор поточного тижня провів два аукціони з продажу валюти, під час яких реалізував $144 млн.