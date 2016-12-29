Дієва боротьба з корупцією є головним результатом роботи НАБУ в цьому році

, але Бюро не отримало права на "прослушку" – Ситник

Київ. 29 грудня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА - Якісні зміни у боротьбі з корупцією, підтримка міжнародних партнерів та ефективна співпраця з громадянським суспільством стали основними результатами в роботі Національного антикорупційного бюро України в 2016 році, однак залишалася нереформованою судова система і Бюро не отримало права на автономне прослуховування.

"2016 рік став першим роком Бюро розслідувань. Результати роботи, які демонструють детективи – представники нової професії в системі правоохоронних органів, відібрані за принципами професіоналізму і відкритої конкуренції – є переконливими як для громадянського суспільства, так і для наших міжнародних партнерів", - прокоментував директор НАБУ Артем Ситник агентству "Інтерфакс-Україна" підсумки роботи Бюро у році, що минає.

За його словами, дієва боротьба з корупцією, ефективна співпраця з громадянським суспільством та підтримка з боку міжнародних партнерів є основними результатами роботи Бюро в 2016 році.

Директор НАБУ наголосив, що перший рік розслідувань Бюро "засвідчив появу потужного осередку опору і боротьби з топ-корупцією в Україні".

А. Ситник нагадав, що наразі детективи Бюро розслідують понад 280 кримінальних проваджень, збитки держави за якими становили понад 82,5 млрд грн.

За його словами, 44 провадження вже перебувають на розгляді в судах, стосовно 9 осіб обвинувальний вирок набув чинності.

"Завдяки розкриттю детективами Бюро корупційних схем на державних підприємствах, вдалося запобігти розкраданню понад 580 млн грн і повернути на рахунки державних компаній понад 100 млн грн", - зазначив А. Ситник.

Якісні зміни у боротьбі з корупцією, за словами директора Бюро, були головним результатом роботи НАБУ. "Адже робота НАБУ спрямована не лише на покарання винних у корупційних зловживаннях, але і на ліквідацію корупційних схем, щоб надалі на місце тих, хто оперував цими схемами і кого притягли до відповідальності, не прийшли нові корупціонери", - акцентував увагу А. Ситник.

Як приклад директор НАБУ розповів про те, що за три місяці після розкриття так званої "газової схеми" за участю компаній, підконтрольних народному депутату Олександру Онищенко, прибуток державної компанії "Укргазвидобування" досяг 162 млн грн, тоді як за три попередніх роки ця сума становила лише 25 млн грн. А завдяки розкриттю корупційних схем на ПАТ "Укрзалізниця" детективи Бюро запобігли заподіянню шкоди державній компанії на суму понад 50 млн грн.

Водночас А. Ситник і вказав на моменти, які не сприяли ефективній роботі Бюро в 2016 році.

"Серед викликів, з якими зіткнулися у своїй роботі Бюро, – нереформована судова система, прийняті рішення про надання НАБУ права на автономне прослуховування", - сказав він.