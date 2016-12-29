Гендиректор "1+1 медіа": Є всі підстави побоюватися, що Нацрада з телерадіомовлення може не продовжити ліцензію телеканалу

Генеральний директор групи "1+1 медіа" Олександр Ткаченко заявляє, що є всі підстави для побоювань, що Національна рада з питань телебачення і радіомовлення може не продовжити ліцензію телеканалу.

"Для нас стало несподіванкою дізнатися, що голова Нацради пов'язує ситуацію продовження ліцензії каналу "1+1" з націоналізацією "Приватбанку". У нашій країні існує механізм націоналізації банку, але, слава Богу, немає механізмів націоналізації телеканалів", - цитує О. Ткаченка сайт "tsn.ua" (входить вдо"1+1 медіа") у четвер вдень.

При цьому він додав, що коментар голови Нацради з телебачення і радіомовлення Юрія Артеменка підтверджує, що "у держави є інтерес до активів каналу "1+1".

О. Ткаченко наголосив, що канал не є активом "Приватбанку". "У студії немає кредитів або боргових зобов'язань перед банком. У приватних розмовах я неодноразово отримував інформацію, що з боку Адміністрації президента чиниться тиск на Нацраду. Пов'язую це з тим, що перед виборами Адміністрації президента невигідно мати непідконтрольний медіа-ресурс", - сказав він.

О. Ткаченко також зазначив, що в законодавчих нормах немає інформації, що необхідно чекати місяць для отримання документа про пролонгацію ліцензії.

"Нацраді нічого не заважало видати нам ліцензію сьогодні, але цього не відбувається. А відбуваються розмови на тему "будьте лояльніше до президента", почекайте, дайте той документ чи інший... Ми подали пакет документів з усією необхідною інформацією 6 місяців тому. Зараз, як бачимо, відбувається підміна понять і у нас є всі підстави для побоювань, що Нацрада може скасувати прийняте раніше рішення. Запит пані Фіщук (який формально ми так і не отримали) про кінцевого бенефіціара не більше ніж хитрість, яка не може впливати на факт видачі нам ліцензії", - заявив гендиректор "1+1 медіа".