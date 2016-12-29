Нацполіція підозрює екс-голову правління банку "Національний кредит" у вчиненні кримінального злочину

Головне слідче управління Національної поліції України підозрює екс-голову правління банку "Національний кредит" Ігоря Клименка у вчиненні кримінального злочину, повідомив Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) на веб-сайті.

"Головне слідче управління Національної поліції України 20 грудня оголосило про підозру громадянину Клименку Ігорю Віталійовичу. Крім того, вже 22 грудня Фонд заявив цивільний позов у рамках кримінального провадження для пред'явлення підозрюваному Клименку І. В.", - йдеться в повідомленні.

Згідно ним, досудове розслідування встановило, що в свій час І. Клименко підписав заздалегідь збиткові договори про відкриття кредитної лінії між банком та комерційною структурою. Процентні ставки за кредитом були удесятеро менші від стандартних, які пропонував банк. Сума збитків, завданих банку за цими фактами, наразі становить 3,6 млн грн.

Службовця інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України ("зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми").

Як повідомлялося, Національний банк України (НБУ) 28 серпня 2015 року за пропозицією ФГВФО прийняв рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідації банку "Національний кредит". За даними НБУ, банк не зміг виконати план фінансового оздоровлення після зарахування його до категорії проблемних, у результаті чого був віднесений до неплатоспроможних 5 червня 2015 року.

Банк "Національний кредит" засновано в 1996 році. Найбільшим акціонером банку на 1 квітня 2015 року був Андрій Оністрат (30,4373%).