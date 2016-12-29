АПУ не втручається в діяльність Нацради з телерадіо та не причетна до ситуації з ліцензією "1+1"

Адміністрація президента України не втручається в діяльність Національної ради з телебачення і радіомовлення, заявили в четвер у прес-службі АПУ.

"Нацрада з питань телебачення і радіомовлення є незалежним органом і ніхто, у тому числі і в АП, не втручається в її діяльність як у питаннях видачі ліцензій, так і їх позбавлення", - йдеться у відповіді прес-служби АПУ на запит агентства "Інтерфакс-Україна" з проханням прокоментувати відповідну заяву телеканалу.

У прес-службі Адміністрації президента наголосили, що керівництво Нацради вже зробило відповідну заяву про те, що рішення щодо продовження ліцензії телеканалу "1+1" було прийнято ще 15 грудня.

"Сподіваємося, що Нацрада і менеджмент каналу в стислі терміни і без недоречної тут політизації здійснять технічну процедуру обміну всіма належними документами. Зокрема й тими, які задовольняють вимоги закону про кінцевих бенефіціарів. Закон є закон", - йдеться в коментарі.

Також у прес-службі АП запевнили, що президент України Петро Порошенко "завжди був, є і буде гарантом свободи слова, і він завжди на боці журналістів". "Немає ніяких сумнівів, що роботі каналу нічого не загрожує, і він продовжить радувати глядачів якісним телевізійним продуктом", - йдеться в коментарі.